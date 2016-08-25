25 авг. 2016

Круглый стол «Саморегулирование строительной деятельности: проблемы системного характера?»

Круглый стол «Саморегулирование строительной деятельности: проблемы системного характера?»

25 августа в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center интернет-газета «Реальное время» собирает экспертов строительного рынка, чтобы обсудить тему саморегулирования строительной деятельности.

Тезисы встречи:

  • Новый ФЗ о градостроительном кодексе - поможет или станет новым препятствием?
  • Кто главный на стройке - СРО или государство?
  • Дефицит квалифицированных кадров -результат неграмотной кадровой политики ?

Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

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