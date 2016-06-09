Российский Интернет Форум (РИФ)

9 и 10 июня 2016 года в Республике Татарстан состоится второй Российский Интернет Форум - РИФ.Иннополис и конференция разработчиков системного и инструментального ПО OS:Day 2016.

РИФ.Иннополис — это ежегодный большой Форум, посвященный развитию интернет-отрасли и интернет-технологий, сфокусированный на формировании новой цифровой экономики. По охвату тем проект является своеобразным продолжением легендарного РИФ+КИБ, который уже на протяжении 20 лет собирает в Подмосковье тысячи участников, неравнодушных к интернет-технологиям.

На Форуме будут обсуждаться направления и предложения по стимулированию развития отечественной IT-отрасли: законодательные инициативы и налоговые преференции, содействие экспорту отечественных IT-решений и технологий, вопросы импортозамещения в IT-сфере, образование и кадры, стимулирование роста новой экономики.Сразу после церемонии открытия РИФ.Иннополис и OS Day — пройдет секция, посвященная перспективам развития Иннополиса.

Также в рамках Форума состоится публичная дискуссия профильных представителей органов государственной власти с руководителями ведущих российских интернет-компаний на тему развития Цифровой Экономики в России.

Всего за 2 дня работы Форума в 3 параллельных залах пройдет более 30 секций, панелей, круглых столов и мастер-классов по всем ключевым темам развития Рунета и бизнеса в Рунете.

Организаторами проекта выступают: РАЭК, ИРИ, РОЦИТ; поддержку проекту оказывают: Мэрия г. Иннополиса, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан.

Для участия в мероприятиях (РИФ.Иннополис, OS Day и официальное празднование дня города Иннополис) — необходима онлайн-регистрация.

Официальный сайт форума