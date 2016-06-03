03 июня 2016

Online-конференция с Янисом Дзенисом, директором по внешним коммуникациям Aviasales

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3 июня в 11.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Янис Дзенис, директор по внешним коммуникациям Aviasales.

Тезисы встречи:

  • Как развивается туристический бизнес в России и в мире
  • Какие направления пришли на замену Египту и Турции в 2015 и 2016 гг?
  • Кто и как формирует стоимость билета?
  • Как купить авиабилеты дешевле?

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