Цикл эксперт-классов «Made In Kazan»

26-27 мая в столице Татарстана вновь состоится цикл эксперт-классов «Made In Kazan» - образовательного и социально значимого проекта, покорившего Казань в 2010-2013 гг. Возрождение проекта «Made In Kazan» инициировано Мэром Казани Ильсуром Метшиным в рамках проведения в городе заседания Исполнительного бюро Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». В этот раз мероприятие пройдет в концертном зале "Академия" (Деревня Универсиады, д.35). Посещение эксперт-классов бесплатное.

Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте www.madeinkazan.ru и заполнить анкету. Отобранные участники получат письмо-подтверждение с четырехзначным кодом, который станет входным билетом в день мероприятия. Для прохождения регистрации на площадке не забудьте паспорт или водительское удостоверение.

Казанцы смогут обсудить с мировыми экспертами вопросы развития городского общественного транспорта, урбанизации, брендинга территорий, туристического маркетинга, открытости власти и др. С лекциями выступят:

- Вукан Вучик (США), урбанист, профессор Пенсильванского университета. Специалист по развитию дорог и общественного транспорта. По его книгам учатся все урбанисты мира. Разрабатывает и консультирует городские власти по вопросам транспорта в Сан-Франциско, Гамбурге, Манчестере, Неаполе, Нью-Йорке и Риме.

- Кен Ливингстон (Великобритания), экс-мэр Лондона, реформировал транспортную систему в Лондоне, введя единую транспортную карту "Oyster card", вел политику мультикультурализма и толерантности, значительно снизив межконфессиональные конфликты.

- Хосе Асебильо (Испания), экс-архитектор Барселоны, сделал из столицы Каталонии самый привлекательный и комфортный город для жителей и туристов. Консультант по развитию Лондона, Остенде и Казани.

- Шипра Наранг Сури (Индия), независимый консультант ООН и ЮНЕСКО, вице-президент и ISOCARP. Вела эффективную политику по восстанавлению городов после вооруженных конфликтов, природных и техногенных катастроф.

- Джереми Хилдрю (США), автор книги "Бренд Америка", самый востребованный в мире эксперт территориального продвижения. Он разработал бренды территорий для Северной Ирландии, Литвы, Польши, Маврикия, а также для Лондона и Рио-де-Жанейро.

- Парк Тау (ЮАР), мэр Йоханнесбурга, автор инновационной стратегии Jozi@Work и Голубой экономики. Развивает в городе альтернативные источники энергии и механизмы прямой демократии. Заместитель Председателя Специального консультативного комитета ООН по вопросам безопасности в городах.

- Доктор Си-Кион (Сингапур), директор по городским инновациям, специализирующийся на технологии Big Data и внедряющий высокотехнологичные проекты в городском хозяйстве. .

- Манолис Псаррос (Греция), эксперт и консультант по туристическому маркетингу. Разработал стратегию развития туризма в Великобритании, Финляндии, Греции, Дании, Болгарии, Словении, Армении и Кении.

- Роберт Равелли (США), член комитета по подготовке к проведению Олимпийских игр в Лондоне, занимается развитием транспортных систем.

- Мати Минт Хамади (Мавритания), мэр г. Нуакшота, внесла колоссальный вклад в развитие гендерного равенства.

- Жаклин Мусташ-Бель(Сейшельские острова), мэр Виктории, по делам планирования и иностранных дел, в министерстве туризма и транспорта , в компании вещания Сейшельских островов и Национальном совете искусств.

- Патрик Клугман (Франция), вице-мэр Парижа. Член комитета по международным отношениям и франкофонии. Активный борец с расизмом и защитник прав меньшинств. Вел адвокатскую карьеру, выступал защитником по громким политическим делам.

Специальный гость MadeInKazan - Ричард Флорида (США), экономист, автор концепции "креативного класса". Считает, что технологии, творчество и толерантность - движущая сила экономики города. Автор книги "Кто твой город?", в которой утверждает, что жизнь человека почти во всем зависит от выбора места жительства, и если город не развит, то человек не будет успешным. Внес огромный вклад в развитие урбанистики, социологии и экономики.

Мероприятие организуется студией интерактивных технологий ImCompany при содействии мэрии г. Казани.