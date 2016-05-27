27 мая 2016

Роден - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Роден - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Спектакль Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана

Балет Бориса Эйфмана (12+)

на музыку М. Равеля, К. Сен-Санса, Ж. МасснеДекорации: Зиновий МарголинКостюмы: Ольга ШаишмелашвилиСвет: Глеб Фильштинский, Борис Эйфма

Спектакль проходит под фонограмму


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