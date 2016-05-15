15 мая 2016

Лебединое озеро - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Лебединое озеро - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Музыка Петр Чайковский

Балет в 3 действиях (6+)
Хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова

Постановка РАФАЭЛЯ САМОРУКОВА (1935-2002)
Музыкальный руководитель и дирижер - РЕНАТ САЛАВАТОВ
Художник-постановщик - АНДРЕЙ ЗЛОБИН (Киев)
Художник по костюмам - АННА ИПАТЬЕВА (Киев)
Художник по свету - СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО (Москва)

ПОСТАНОВКА 2012 ГОДА

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