10 мая 2016

Online-конференция с министром экологии и природных ресурсов РТ

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10 мая в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Фарид Абдулганиев, министр экологии и природных ресурсов РТ.

Тезисы встречи:

  • Какова экологическая обстановка в Татарстане?
  • Сколько стоит республике обеспечение безопасности окружающей среды?
  • Какова роль бизнеса в обеспечении экологической безопасности?
  • Что именно будет сделано в Татарстане в сфере защиты водоохранных зон?

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