Бизнес-конференция «8 техник масштабного роста бизнеса с нуля»

Большая бизнес-конференция «8 техник масштабного роста бизнеса с нуля» с Аязом Шабутдиновым состоится 19 апреля 2016 года в Казани.

Организаторами конференции является Центр предпринимательства Like – это активное бизнес-сообщество более чем в 50 городах России и СНГ (Киев, Минск, Алматы). Выпускниками нашего сообщества является более 20 000 человек, которые прошли наше бесплатное и платное обучение.

На конференции Аяз расскажет и покажет на собственных бизнес-примерах инструменты, которые будут полезны предпринимателям для развития собственного бизнеса и тем, кто начинает свой бизнес.

О чем пойдет речь:

Методика выбора сферы деятельности в бизнесе

CAC, LTV, ROI, ROMI, ROS, CPA, CPO, CPL

Механика выделения УТП

Создание потока клиентов

NPV, MPS и другие показатели

Скрипты, KPI, книга продаж

Выстраивание бизнес-модели компании

Проблема «Выручка есть, а денег нет»

Цели конференции:

передача актуальных знаний по открытию и развитию бизнеса от Аяза Шабутдинова – предпринимателя и владельца 37 разных бизнесов;

создание площадки для обмена контактов начинающих и действующих предпринимателей;

Кому стоит принять участие:

руководители и сотрудники компаний, стремящиеся открыть собственное дело;

индивидуальные предприниматели и владельцы малого и среднего бизнеса;

инвесторы и представители компаний партнеров.

Место проведения конференции – Гранд отель Казань по адресу: Казань, ул. Петербургская, д.1. Зал «Габдулла Тукай»

Время проведения конференции:

18.00-19.00 – регистрация участников

19.00-21.00 – проведение конференции

Спикер конференции:

Аяз Шабутдинов - 24-летний миллионер, основатель Международного Холдинга Like, полуфиналист престижного конкурса Forbes «Школы молодого миллиардера 2014» и Международной премии молодых предпринимателей EQ GSEA, Глава Ассоциации молодых предпринимателей России в Удмуртской Республике.

Вход свободный, необходима регистрация на событие