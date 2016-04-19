19 апр. 2016

Бизнес-конференция «8 техник масштабного роста бизнеса с нуля»

Бизнес-конференция «8 техник масштабного роста бизнеса с нуля»

Большая бизнес-конференция «8 техник масштабного роста бизнеса с нуля» с Аязом Шабутдиновым состоится 19 апреля 2016 года в Казани.

Организаторами конференции является Центр предпринимательства Like – это активное бизнес-сообщество более чем в 50 городах России и СНГ (Киев, Минск, Алматы). Выпускниками нашего сообщества является более 20 000 человек, которые прошли наше бесплатное и платное обучение.

На конференции Аяз расскажет и покажет на собственных бизнес-примерах инструменты, которые будут полезны предпринимателям для развития собственного бизнеса и тем, кто начинает свой бизнес.

О чем пойдет речь:

  • Методика выбора сферы деятельности в бизнесе
  • CAC, LTV, ROI, ROMI, ROS, CPA, CPO, CPL
  • Механика выделения УТП
  • Создание потока клиентов
  • NPV, MPS и другие показатели
  • Скрипты, KPI, книга продаж
  • Выстраивание бизнес-модели компании
  • Проблема «Выручка есть, а денег нет»

Цели конференции:

  • передача актуальных знаний по открытию и развитию бизнеса от Аяза Шабутдинова – предпринимателя и владельца 37 разных бизнесов;
  • создание площадки для обмена контактов начинающих и действующих предпринимателей;

Кому стоит принять участие:

  • руководители и сотрудники компаний, стремящиеся открыть собственное дело;
  • индивидуальные предприниматели и владельцы малого и среднего бизнеса;
  • инвесторы и представители компаний партнеров.

Место проведения конференции – Гранд отель Казань по адресу: Казань, ул. Петербургская, д.1. Зал «Габдулла Тукай»

Время проведения конференции:

18.00-19.00 – регистрация участников

19.00-21.00 – проведение конференции

Спикер конференции:

Аяз Шабутдинов - 24-летний миллионер, основатель Международного Холдинга Like, полуфиналист престижного конкурса Forbes «Школы молодого миллиардера 2014» и Международной премии молодых предпринимателей EQ GSEA, Глава Ассоциации молодых предпринимателей России в Удмуртской Республике.

Вход свободный, необходима регистрация на событие

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