Большая бизнес-конференция «8 техник масштабного роста бизнеса с нуля» с Аязом Шабутдиновым состоится 19 апреля 2016 года в Казани.
Организаторами конференции является Центр предпринимательства Like – это активное бизнес-сообщество более чем в 50 городах России и СНГ (Киев, Минск, Алматы). Выпускниками нашего сообщества является более 20 000 человек, которые прошли наше бесплатное и платное обучение.
На конференции Аяз расскажет и покажет на собственных бизнес-примерах инструменты, которые будут полезны предпринимателям для развития собственного бизнеса и тем, кто начинает свой бизнес.
О чем пойдет речь:
Цели конференции:
Кому стоит принять участие:
Место проведения конференции – Гранд отель Казань по адресу: Казань, ул. Петербургская, д.1. Зал «Габдулла Тукай»
Время проведения конференции:
18.00-19.00 – регистрация участников
19.00-21.00 – проведение конференции
Спикер конференции:
Аяз Шабутдинов - 24-летний миллионер, основатель Международного Холдинга Like, полуфиналист престижного конкурса Forbes «Школы молодого миллиардера 2014» и Международной премии молодых предпринимателей EQ GSEA, Глава Ассоциации молодых предпринимателей России в Удмуртской Республике.
Вход свободный, необходима регистрация на событие
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