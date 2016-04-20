С 9 по 20 апреля Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского проведет в Казани VI международный фестиваль «Рахлинские сезоны».
В этом году в музыкальном форуме примут участие дирижеры из Италии и Америки – Джанлуиджи Джельметти и Арман Тигранян, лауреаты международных конкурсов - скрипач Гайк Казазян, виолончелист Федор Амосов, пианистка Екатерина Сканави.
В программе фестиваля – произведения Вагнера, Бруха, Шуберта, Россини, Бетховена, Сен-Санса, Брукнера, Малера, Шумана, Баха и Брамса.
20 апреля
И. Бах Чакона (оркестровка Н.Рахлина)
Р.Шуман Концерт для фортепиано с оркестром ля минор
Солист Екатерина Сканави
И.Брамс Симфония № 1 до минор, ор. 68
Дирижер Арман Тигранян
Заказ билетов по телефону: 8(843)- 236-72-72
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