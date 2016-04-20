20 апр. 2016

VI Международный фестиваль "Рахлинские сезоны"

С 9 по 20 апреля Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского проведет в Казани VI международный фестиваль «Рахлинские сезоны».

В этом году в музыкальном форуме примут участие дирижеры из Италии и Америки – Джанлуиджи Джельметти и Арман Тигранян, лауреаты международных конкурсов - скрипач Гайк Казазян, виолончелист Федор Амосов, пианистка Екатерина Сканави.

В программе фестиваля – произведения Вагнера, Бруха, Шуберта, Россини, Бетховена, Сен-Санса, Брукнера, Малера, Шумана, Баха и Брамса.

20 апреля

И. Бах Чакона (оркестровка Н.Рахлина)

Р.Шуман Концерт для фортепиано с оркестром ля минор

Солист Екатерина Сканави

И.Брамс Симфония № 1 до минор, ор. 68

Дирижер Арман Тигранян

Заказ билетов по телефону: 8(843)- 236-72-72

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