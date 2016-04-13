VI Международный фестиваль "Рахлинские сезоны"

С 9 по 20 апреля Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского проведет в Казани VI международный фестиваль «Рахлинские сезоны».

В этом году в музыкальном форуме примут участие дирижеры из Италии и Америки – Джанлуиджи Джельметти и Арман Тигранян, лауреаты международных конкурсов - скрипач Гайк Казазян, виолончелист Федор Амосов, пианистка Екатерина Сканави.

В программе фестиваля – произведения Вагнера, Бруха, Шуберта, Россини, Бетховена, Сен-Санса, Брукнера, Малера, Шумана, Баха и Брамса.

13 апреля

Дж.Россини Увертюра к опере "Вильгельм Телль"



К.Сен-Санс Концерт для виолончели с оркестром №1 ля минор, op. 33



Л. Бетховен Симфония № 7 ля мажор, op. 92

Солист Фёдор Амосов



Дирижер Джанлуиджи ДЖЕЛЬМЕТТИ



Заказ билетов по телефону: 8(843)- 236-72-72

