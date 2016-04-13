С 9 по 20 апреля Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского проведет в Казани VI международный фестиваль «Рахлинские сезоны».
В этом году в музыкальном форуме примут участие дирижеры из Италии и Америки – Джанлуиджи Джельметти и Арман Тигранян, лауреаты международных конкурсов - скрипач Гайк Казазян, виолончелист Федор Амосов, пианистка Екатерина Сканави.
В программе фестиваля – произведения Вагнера, Бруха, Шуберта, Россини, Бетховена, Сен-Санса, Брукнера, Малера, Шумана, Баха и Брамса.
13 апреля
Дж.Россини Увертюра к опере "Вильгельм Телль"
К.Сен-Санс Концерт для виолончели с оркестром №1 ля минор, op. 33
Л. Бетховен Симфония № 7 ля мажор, op. 92
Солист Фёдор Амосов
Дирижер Джанлуиджи ДЖЕЛЬМЕТТИ
Заказ билетов по телефону: 8(843)- 236-72-72
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