Открытие VI Международного фестиваля "Рахлинские сезоны"

С 9 по 20 апреля Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского проведет в Казани VI международный фестиваль «Рахлинские сезоны».

В этом году в музыкальном форуме примут участие дирижеры из Италии и Америки – Джанлуиджи Джельметти и Арман Тигранян, лауреаты международных конкурсов - скрипач Гайк Казазян, виолончелист Федор Амосов, пианистка Екатерина Сканави.

В программе фестиваля – произведения Вагнера, Бруха, Шуберта, Россини, Бетховена, Сен-Санса, Брукнера, Малера, Шумана, Баха и Брамса.

9 апреля - Открытие VI Международного фестиваля "Рахлинские сезоны"

Р.Вагнер Вступление и Смерть Изольды из оперы "Тристан и Изольда"



М.Брух Концерт № 1 для скрипки с оркестром соль минор, ор. 26



Ф. Шуберт Симфония №9 до мажор "Большая"



Солист Гайк Казазян



Дирижер Джанлуиджи ДЖЕЛЬМЕТТИ



Заказ билетов по телефону: 8(843)- 236-72-72