Расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ/онлайн-трансляция

10 марта в Казани состоится первое заседание Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан. Заседание под председательством Рустама Минниханова пройдет в расширенном формате: в нем примут участие бизнес-омбудсмен России Борис Титов и более 700 предпринимателей из всех районов Республики. Модерировать заседание будет секретарь Совета бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов.
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