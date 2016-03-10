Расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ/онлайн-трансляция

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10 марта в Казани состоится первое заседание Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан. Заседание под председательством Рустама Минниханова пройдет в расширенном формате: в нем примут участие бизнес-омбудсмен России Борис Титов и более 700 предпринимателей из всех районов Республики. Модерировать заседание будет секретарь Совета бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов.