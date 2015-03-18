18 марта 2015

VI Всероссийский Форум БАНКИ И СТРАХОВЩИКИ – 2015

VI Всероссийский Форум БАНКИ И СТРАХОВЩИКИ – 2015

Ключевые вопросы Форума:

  • Что ждет рынок банкострахования в 2015 г.?
  • Чего ожидают банки и страховые компании друг от друга?
  • Как регулирование повлияет на совместную деятельность?
  • Как оптимизировать продуктовую линейку?
  • Как повысить эффективность продаж страховых продуктов?

    • Аудитория Форума:

  • Директор департамента банкострахования и группы страховых и инвестиционных продуктов
  • Директор дирекции по работе с банками
  • Вице-президент и Директор департамента розничного бизнеса
  • Вице-президент по работе с партнерами

    • Подробности на официальном сайте

    Контакты

    Подробности на официальном сайте

    Место проведения: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, т"Марриотт Гранд-отель"

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