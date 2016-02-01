XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

С 1 по 20 февраля 2016 г. на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля пройдет XXXIV Международный оперный фестиваль им. Ф.И.Шаляпина. Программу фестиваля составят 14 спектаклей и концертов с участием звезд мировой и российской оперной сцены. Билеты на фестиваль поступят в продажу 15 декабря 2015 г.

Фестиваль откроется премьерой сезона – оперой «Трубадур» Дж.Верди в постановке Ефима Майзеля (1 февраля). Верди станет самым исполняемым композитором фестиваля – в афишу вошли сразу 5 его шедевров, помимо «Трубадура» это «Травиата» (7 февраля), «Риголетто» (10 февраля), «Аида» (12 февраля) и «Набукко» (17 февраля). Достойно будет представлена музыка П.И.Чайковского – 15 февраля зрители услышат «лирические сцены» «Евгений Онегин», а 2 февраля будет дана «Пиковая дама» в концертном исполнении. В день рождения Федора Шаляпина по традиции будет показана народная музыкальная драма «Борис Годунов» М.Мусоргского (13 февраля). В программу также вошли комическая опера «Севильский цирюльник» Дж.Россини (3 февраля) и трагическая «Турандот» Дж.Пуччини (9 февраля). Особым событием фестиваля станет показ спектакля «Dona nobis pacem» («Даруй нам мир», 6 февраля) на музыку Мессы си минор И.С.Баха в постановке выдающегося танцовщика и хореографа Владимира Васильева. Мировая премьера спектакля состоялась в Казани весной 2015 года; 18 апреля 2015 г., в день 75-летия В.Васильева, «Месса» была показана в Москве, на сцене Большого театра России. Ожидается, что Владимир Васильев посетит показ спектакля в рамках Шаляпинского фестиваля-2016 и встанет за пульт дирижера в начале действия, как это было сделано в Большом театре.

Внимание меломанов, безусловно, привлечет и сольный концерт звезды мировой сцены Альбины Шагимуратовой. Впервые в новой истории фестиваля концерт пройдет в камерном формате – Альбина выступит не под аккомпанемент симфонического оркестра, а в сопровождении блестящего пианиста Бориса Березовского. Концерт состоится 16 февраля.

Завершат программу фестиваля Гала-концерты с участием солистов Большого театра России.

Стоимость билетов на спектакли фестиваля – от 500 до 2000 рублей, на гала-концерты – от 800 до 3500 рублей. Билеты будут доступны в кассе театра (231-57-10, режим работы – ежедневно с 10.00 до 19.00), а также на сайте Кассир.ру и на Портале государственных услуг Республики Татарстан.

Полная афиша фестиваля опубликована на официальном сайте ТАГТОиБ им. М.Джалиля.



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