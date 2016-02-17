Опера "Набукко" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

1 7 февраля в 18.00 на сцене театра опера и балета им. М.Джалиля в рамках XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина состоится опера "Набукко" (музыка Джузеппе Верди). Либретто Ф.Солера
Музыкальный руководитель постановки -
Марко Боэми (Италия)
Режиссер-постановщик - Дени Криеф (Италия)
Художник-постановщик - Андрей Злобин (Киев)
Художник по костюмам - Анна Ипатьева (Киев)
Хормейстер - Любовь Дразнина
Постановка 2003 года
Опера в 2 действиях (12+)
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте фестиваля
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