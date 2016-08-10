10 авг. 2016

Специализированная выставка Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование. Казань-2016

Специализированная выставка Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование. Казань-2016

Преимущества:

  • Крупнейшая специализированная выставка в регионе
  • Профессиональная деловая программа с участием первых лиц предприятий авиационно-космической отрасли, представителей органов государственной власти, ведущих российский и зарубежных ученых
  • Эффективная деловая площадка для обсуждения вопросов технологического развития авиационной и ракетно-космической промышленности

Профессиональные посетители:

  • Руководители предприятий авиационно-космической отрасли, научно-технических организаций, холдингов и корпораций
  • Главные конструкторы, технологи и инженеры
  • Руководители коммерческих отделов
  • Начальники служб снабжения, сбыта, маркетинга
  • Представители Правительства Республики Татарстан
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.
Место проведения: ВЦ "Казанская ярмарка"

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