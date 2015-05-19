III Российский Международный Энергетический Форум

С 19 по 22 мая 2015 г. в новом конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» пройдет III Российский Международный Энергетический Форум (РМЭФ), объединяющий обширную конгрессную программу и одну из ведущих российских отраслевых экспозиций - международную специализированную выставку«Энергетика и Электротехника».

Программа Форума базируется на консолидации приоритетов производителей оборудования и поставщиков технологий для энергетики с интересами крупнейших отраслевых компаний.

Темами мероприятий конгрессной и деловой программ Форума станут наиболее актуальные в современных экономических условиях вопросы функционирования отрасли, в числе которых - инновационные стратегии в энергетике, импортозамещение, развитие региональной энергетики, укрепление энергетической безопасности, энергосбережение и повышение энергоэффективности, оптимизация научных и производственных ресурсов, кадровая политика энергетических предприятий. В рамках Форума при поддержке и с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, крупных энергетических компаний, финансовых институтов, профессиональных объединений и ассоциаций пройдут панельные дискуссии,конференции, круглые столы, с участием ведущие отраслевых экспертов и участников рынка.

Центральным мероприятием Форума станет пленарное заседание «Роль России в мировом энергетическом пространстве в современных условиях. Время новых решений».

В ходе дискуссии эксперты рассмотрят приоритеты в реализации программы развития Единой энергетической системы России, вопросы инновационного развития отрасли, оценят влияние геополитической ситуации на состояние и функционирование российского и мирового энергетических рынков.

Представители крупнейших российских генерирующих компаний в рамках конференции «Инновации в генерации. Инструменты. Возможности. Механизмы» обсудят стратегии развития генерирующих мощностей России, а также необходимость новых подходов в части инвестирования, модернизации и научно-технического обеспечения энергопроизводственного комплекса.

Опыт регионов в разработке и реализации программ повышения энергоэффективности и энергосбережения, законодательные и экономические стимулы, а также вопросы подготовки специалистов в области энергосбережения станут центральными темами III конференции по вопросам надежности, безопасности, энергосбережения и повышения энергоэффективности в регионах.

На Форуме системно обсуждается проблема подготовки кадров. В ходе традиционной конференции «Энергетическому комплексу России – квалифицированные кадры» эксперты обозначат современные тенденции в области подготовки и переподготовки специалистов энергетических компаний, в том числе в контексте сокращения кадрового дефицита как одного из основных факторов безаварийного производства.

На протяжении всей истории проведения Российского Международного Энергетического Форума его основным преимуществом среди аналогичных мероприятий является консолидация конгрессной и выставочной программ.Международная выставка «Энергетика и Электротехника» служит площадкой для практической демонстрации технических решений, обсуждаемых в рамках конгрессной программы, а представители компаний-экспонентов выступают полноправными участниками диалогов и авторитетными экспертами в вопросах технологического развития отрасли, модернизации производств, инновационных стратегий в различных секторах энергетики.

В рамках выставочной экспозиции в 2015 году свою продукцию представят ведущие компании отрасли, среди которых производитель высокотехнологичного электротехнического оборудования ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М», разработчик и производитель изделий для электроэнергетики ООО «Тайко РУС», проектировщик и производитель щитового оборудования ЗАО «Электронмаш», разработчик и поставщик энергетического и электротехнического оборудования, в том числе для энергетики и электросетевого комплекса, ЗАО «РЭП Холдинг», крупнейший производитель кабеленесущих систем и электрощитового оборудования в России и Западной Европе ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» и другие.

В 2015 году в рамках выставочной экспозиции запланированы новые тематические разделы: «Салон светотехники. Светотехнические эффекты», «Светотехника. Светодиодные технологии», «Интеллектуальные энергетические сети», «Возобновляемые источники энергии», «Импортозамещение».

Дополнительные возможности участникам выставочной и конгрессной программ Форума в 2015 году предоставляет проведение одновременно с РМЭФ-2015 в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» специализированной выставки-конференции «Защита от коррозии», посвященной решению важнейшей научно-технической, экономической и экологической проблемы – антикоррозионной защите металлов и материалов в различных отраслях промышленности. В 2015 году основное внимание будет уделено профилактике и борьбе с коррозией в топливно-энергетическом секторе.

Генеральный партнер Форума – ООО «Газпром энергохолдинг».

Соорганизаторами мероприятий РМЭФ выступают Научно-экспертный совет при рабочей группе Совета Федерации по мониторингу практики применения Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, Национальный Союз энергосбережения, Ассоциация энергетических предприятий Северо-Западного Федерального округа, НП «Объединение энергетиков», Комитет по энергетике Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации», НП «Газовый Клуб».

Официальную поддержку Форуму оказывают Совет Федерации Федерального собрания РФ, Министерство энергетики РФ, Правительство Санкт-Петербурга, Правительство Ленинградской области, Торгово-промышленная палата РФ.

Предполагается участие в мероприятии представителей Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства образования и науки РФ.