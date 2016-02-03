Международный Форум автомобилестроения Республики Татарстан TIAF SUPPORTED BY AUTOMECHANIKA

С 3 по 5 февраля Казань станет «автомобильной столицей» России, представляя во второй раз международный форум TIAF supported by Automechanika, который будет сопровождаться масштабной экспозицией достижений ведущих автопроизводителей и поставщиков автокомпонентов из России и Республики Татарстан.

Тематика экспозиции: запчасти и компоненты для легковых, грузовых автомобилей, спецтехники; электрика и электроника, автомобильные кузова и средства по уходу за автомобилем; ремонт и обслуживание; аксессуары и тюнинг, сервисные станции и автомойки, обслуживание и запчасти для грузовых автомобилей.

Одновременно с выставкой состоится крупнейший форум для представителей автопрома и индустрии послепродажного обслуживания по самым горячим вопросам отрасли. В программе Форума пленарное заседание с участием ключевых игроков, рабочие сессии, круглый стол с директорами по закупкам от автопроизводителей. Ключевые темы форума: «Автомобильная индустрия в России: тенденции, прогнозы, перспективы», «Экспорт – спасение автопрома?», «Политика импортозамещения – новые формы господдержки промышленности», «Локализация в отсутствие рынка». Изюминка Форума – уникальные b2b-встречи с закупщиками от автоконцернов, которые предоставляют поставщикам автокомпонентов возможность установить прямые контакты с представителями по закупкам.

Участие в TIAF supported by Automechanika – это расширение деловых связей, привлечение новых контактов, продвижение новых технологий и оборудования, развитие сотрудничества.

Подробнее о мероприятии на официальном сайте.