ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»

25 декабря в Казани, в кинотеатре нового поколения «КАРО 6 Кольцо», состоится премьерный показ музыкальной комедии «Голоса большой страны» режиссера Таира Мамедова с участием звезд шоу «Голос».

Сюжет фильма рассказывает о непохожих друг на друга талантливых людях, которые приехали в Москву из разных уголков огромной страны, чтобы принять участие в популярном телевизионном проекте «Голос». Главные роли в фильме исполнили Алена Тойминцева, Андрей Гризли, Егор Сесарев, Тина Кузнецова, Антон Беляев и другие участники музыкального шоу.

Гости «КАРО» смогут увидеть фильм «Голоса большой страны» до всероссийской премьеры, которая состоится в январе следующего года. Перед показами звезды проекта «Голос» Алена Тойминцева, Тина Кузнецова, Мариам Мерабова, Артем Качарян, Андрей Гризли, Анжелика Фролова, Илья Киреев и Юлия Терещенко исполнят свои хиты, состоится автограф-сессия.

Премьерные показы пройдут в трех кинотеатрах сети «КАРО»: в Екатеринбурге, Сургуте и Казани.

Возрастное ограничение: 6+