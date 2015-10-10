Конференция «Американский фондовый рынок: защитить и заработать»

10 октября в «Гранд Отеле Казань» пройдет конференция «Американский фондовый рынок: защитить и заработать».

В текущих экономических условиях покупка валюты может помочь в сохранении сбережений, которые последовательно «съедает» инфляция и слабеющий рубль. Но размещение их на депозит – это далеко не единственный способ вложения валютного капитала. Инвестиции на фондовом рынке США могут принести потенциально большую прибыль при сравнительно невысоких рисках (в зависимости от выбранных активов).

На американских рынках торгуются наиболее ликвидные финансовые инструменты. Это значит, что приобретённый актив можно быстро продать по рыночной цене. Кроме того, на биржевых площадках США огромный выбор инструментов, в том числе представлены крупнейшие мировые компании, что позволяет реализовать множество стратегий и получить потенциально высокий доход в долларах США.

Однако многие не знают о своих возможностях или не представляют, с чего начать. Именно об этом расскажут известные эксперты на конференции «Американский фондовый рынок: защитить и заработать». На мероприятии выступят советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов и начальник управления интернет-трейдинга компании Александр Дубров.

Место проведения: «Гранд Отель Казань», ул. Петербургская, д.1.

Участие бесплатное, и в связи с тем, что количество мест ограничено, регистрация обязательна. Все подробности по телефону: 200-05-41 или на официальном сайте мероприятия.





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