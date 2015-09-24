24 и 25 сентября 2015 года вновь откроется одно из самых авторитетных мероприятий в мире SEO и интернет-маркетинга — VI международная SEO Conference 2015.
Место проведения
Местом проведения SEO Conference 2015 в этот раз станет новая, модная и ультрасовременная площадка - технопарк ОЭЗ "Иннополис", расположенный недалеко от Казани, на территории одноименного города высоких технологий и IT, науки и инноваций - Иннополиса. Конференция станет одним из первых мероприятий, которые примет у себя новый город, и на два дня он превратится в место сосредоточения самых успешных, интересных и ярких представителей интернет-индустрии, готовых поделиться своим опытом и некоторыми секретами бизнеса.
Программа
В этом году организаторы мероприятия расширили количество секций, поэтому гостей конференции ждет еще больше самых свежих и интересных тем, обсуждений новых трендов, актуальной и полезной информации в потоках: SEO, Digital marketing и Mobile, в которых сформированы блоки «Аналитика», «Санкции и как их избежать», «Метаморфозы Яндекса. Что нового и как с этим жить?», «E-mail маркетинг», «SMM», «Монетизация» и другие. В SC 2015 примут участие такие известные компании, как Google, VK, Mail.ru, AliExpress (Alibaba Group), Kokoc.com, Sape, Ecommpay, а также HiConversion, StudioF1, Ukrop Media, MegaIndex и другие.
"Клиника сайтов" от Google
Специалисты из команды качества поиска Google (Дублин, Ирландия) проанализируют сайты и дадут конкретные советы, как сделать их более удобными для поисковых систем и для пользователей.
Networking
Как и в прошлом году, участникам SEO Conference предоставляется инструмент, помогающий расширить круг бизнес-контактов и наладить деловые и дружеские отношения.
Подробно ознакомиться с программой можно на официальном сайте мероприятия seoconference.ru, либо следить за новостями по хэштегу #seoconf в социальных сетях мероприятия!
Afterparty
Оригинальная программа, спикеры и доклады, вызывающие живой интерес. А также традиционные турнир по мини-футболу и суперзажигательная Afteparty – всегда на высшем уровне, чтобы оставить только самые лучшие воспоминания о SEO Conference 2015!
Тел: +7 (987) 001-05-52
e-mail: lilia@fix.ru, sc2015@fix.ru
ICQ: 675518996
Skype: lilya_SC
Вконтакте: http://vk.com/seoconference
Twitter: https://twitter.com/orgSC
Facebook: https://www.facebook.com/seoconference
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