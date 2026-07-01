1 и 2 июля во Владивостоке состоится 10-й юбилейный Международный инвестиционный «Восточный нефтегазовый форум».
Это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации нефтегазовых проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, включая строительство перерабатывающих мощностей.
В форуме примут участие более 150 коммерческих и технических руководителей ключевых предприятий отраслей разведки, добычи, обустройства, транспортировки и переработки нефти и газа региона, а также представители регуляторных органов, технологических и инжиниринговых компаний.
В программе — обсуждение более 40 крупнейших инвестиционных проектов со сроком реализации до 2035 года, пленарная сессия «Дальний Восток в движении: нефтегазовые возможности и вызовы», новая сессия «Диалог Россия — Азия: стратегическое партнерство в новой реальности» и технологическая панель о современном рынке решений для нефтегаза.
Форум пройдет при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, генеральным спонсором выступит «Газпромбанк», стратегическим партнером — «Росгео».
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