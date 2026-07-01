Международная промышленная выставка ИННОПРОМ

С 6 по 9 июля в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится 16-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2026.

Главная тема этого года — «Индустрия 360: производство без границ». В фокусе — формирование гибких производственных систем на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем. В выставке примут участие крупнейшие российские и зарубежные компании, производители и поставщики из Китая, Индонезии, стран ЕАЭС и Ближнего Востока.

Страна-партнер ИННОПРОМ-2026 — Индонезия. Отдельный блок деловых сессий посвятят развитию российско-индонезийского сотрудничества.

В деловой программе около 100 сессий по 15 тематическим трекам: цифровое производство, робототехника, новая мобильность, технологии для энергетики, новые материалы, промышленные кадры и другие.

Центральное событие — стратегическая сессия «Индустрия 360: производство без границ» с участием председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, первых лиц государства и руководителей крупнейших промышленных компаний. Программу откроет традиционный деловой завтрак с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.

В третий день выставки состоится Форум производителей компонентов, где обсудят импортозамещение в машиностроении, транспорте, энергетике, радиоэлектронике и автоматизации производства.



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