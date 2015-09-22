Международная выставка франшиз BUYBRAND EXPO 2015

С 22 по 24 сентября 2015 года в ЦВК «Экспоцентр» (Москва) состоится 13-я международная выставка франшиз BUYBRAND Expo. Приглашаем предпринимателей посетить выставку и узнать обо всех возможностях бизнеса по франшизе!
На выставке будут представлены франчайзинговые концепции кафе, ресторанов, розничных магазинов, медицинских и фитнес центров, школ, а также продукты и услуги для бизнеса. Среди участников заявлены такие российские бренды, как 1С Рарус, «33 Пингвина», KILLFISH DISCOUNT BAR, «Восточный базар», «Инвитро», «Гемотест», «Елки-палки», «Золотой», «Пятерочка», «ТМК», «Спортмастер» и многие другие. Из иностранных концепций будут представлены Dunkin Donuts, Sbarro, SUBWAY®, TELE2, Hilton Worldwide, Wyndham Hotel Group, Southern Fried Chicken, Nathan's Famous и другие. Список участников размещен на сайте выставки и постоянно обновляется по мере добавления компаний.
Участники выставки заинтересованы в сотрудничестве со всеми регионами России, а инвестиционный диапазон представленных франшиз отвечает широкому спектру финансовых возможностей: от 0.6 до 30 млн рублей.
Во время выставки пройдет деловой форум «РОССИЙСКИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ: КАРТА НОВОГО ВРЕМЕНИ».
За 3 дня работы Форума юристы, консультанты, франчайзеры и франчайзи расскажут:
Подробная информация о мероприятии на официальном сайте
+7 (495) 249 11 09, e-mail: info@expomtg.com
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