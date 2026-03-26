Online-конференция с Рустемом Гариповым, начальником Управления Госавтоинспекции МВД по РТ

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26 марта в 12:00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Рустем Гарипов, начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ.

Вместе с главным госавтоинспектором республики поговорим о том, что изменилось на дорогах Татарстана за год, почему дети продолжают гибнуть по вине взрослых, как обуздать дрифтеров и питбайкеров, нужны ли новые правила для курьеров и пора ли наказывать пешеходов-нарушителей наравне с водителями.

Тезисы к беседе:

Год спустя: как изменилась аварийность на дорогах Татарстана, и что стало главными причинами ДТП?

Дети и взрослые: почему значительная часть аварий с несовершеннолетними происходит по вине родителей, которые «забывают», что в салоне ребенок?

Весенняя угроза: чем опасны для юных участников дорожного движения приближающиеся каникулы?

Питбайкеры и дрифтеры: как бороться с лихачами, у которых уже десятки штрафов, и пора ли наказывать тех, кто героизирует нарушителей в соцсетях?

Курьеры на колесах: нужен ли профстандарт для доставщиков и как заставить их соблюдать ПДД?

Порог штрафа: снижение нештрафуемых 20 км/ч — действительно ли это снизит аварийность?

Пешеходы тоже в ответе: пора ли кратно увеличить штрафы для тех, кто переходит дорогу в неположенном месте и при этом грозит водителям?

— Как за год изменилась дорожная ситуация в республике?

— В 2025 году на дорогах республики мы потеряли 325 человек, а с начала года на сегодня 58 погибших. В прошлом году к этому моменту было 43 погибших — к сожалению, идет рост. Причины — выезд на полосу встречного движения, наезд на пешеходов, причем идут нарушения скоростного режима.

— Часто ДТП происходят по вине взрослых, у которых в машине находятся дети.

— Мы говорим, что дети всегда становятся заложниками в машине взрослого. В прошлом году мы потеряли в таких ситуациях 13 детей, которые ехали в машине со своими родителями. Есть и в этом году у нас погибший ребенок в такой ситуации. Семья на автодороге М7 перевозила на заднем сиденье двухмесячного ребенка, по предварительной версии, водитель потерял управление, врезался в стоявший на обочине автомобиль, ребенок погиб.

Ответственность у водителя, который нарушает ПДД с детьми в машине, должна быть в разы больше, если произойдет правонарушение. Мы хотим в карательном формате довести до всех, что нельзя с детьми в машине совершать правонарушения на дорогах республики.

— Скоро каникулы. Чем они опасны в плане ДТП?

— Рост количества ДТП идет в периоды каникул, когда дети предоставлены сами себе. Начинаются игры на проезжей части, дети перебегают дорогу. Но ребенок не может быть в этом виноват — значит, это взрослые недоработали. Я призываю всех доводить до своих детей, чтобы они соблюдали ПДД. Независимо от того, где это происходит — на дороге или даже у себя во дворе. Надо быть всегда предельно осторожными.

Мы благодарны Министерству образования республики, над этим мы работаем вместе. В первую очередь, призываем взрослых, чтобы они ежедневно были примером для своих детей в плане соблюдения ПДД.

— На дорогах уже появляются питбайкеры. ДТП с участием спортивного инвентаря уже начались?

— Меня вчера спросили: когда начинается мотосезон? Отвечаю им и вам: уже начался. 15 марта мальчик 15 лет на питбайке врезался в автомобиль в Казани, получил увечья. Он был без мотоэкипировки и водительского удостоверения. Ежегодно мы обращаемся к детям и взрослым: это трагично для ребенка, для его семьи и для общества в целом. А взрослым я бы еще раз хотел сказать: такой транспорт небезопасен! Те «игрушки», которые вы покупаете для своих детей, не должны оказываться на дороге без присмотра взрослых. Даже представители мотосообщества говорят: спортивный инвентарь (как питбайки) должен передвигаться только на специальных спортивных площадках. Но взрослые, к сожалению, этот вопрос недопонимают. Любой вид транспорта, выезжающий на дорогу, должен быть зарегистрирован. Это же касается и квадроциклов, и мотоциклов. Каждый год фиксируются трагедии, когда дети гибнут.

Наверное, весь мир облетели кадры того, как в прошлом году отец плакал над телом ребенка в Уфе, когда ребенок накопил деньги, купил питбайк, попал в нем в ДТП и погиб.

Есть и факты, когда ребята совершают наезды на пешеходов. Так что думайте о самосохранении и об окружающих.

— Проблема дрифтеров продолжает беспокоить Казань. Как правило, это всё одни и те же лица. Что делать с любителями таких заносов? Как их наставить на путь истинный?

— В этом направлении ГАИ уверенно работает, фиксирует эти факты. Они и сами себя фиксируют на камеру: когда дрифтеры на дорогах общего пользования выполняют трюки, которые категорично запрещены, их часто снимают.



Есть опыт Дагестана: с фактами возбуждения уголовных дел, эти факты в работе, и думаю, в следующую нашу встречу уже будут результаты. Но я хотел бы обратиться напрямую к этим ребятам: нужно взаимоуважение! Дорога не предназначена для развлечения и для того, чтобы поймать какой-то хайп. Хотите продемонстрировать свои навыки — в РТ много спортивных автоплощадок. Ни один регион в РФ не может похвастаться таким количеством картинг-клубов. Мы готовы предоставить эти площадки, чтобы там занимались легально и безопасно.

— Съемка на видео подобных вещей и изготовление роликов — это героизация такого поведения. Не пора ли и таких «операторов» наказывать?

— Думаю, законодательно когда-то это будет принято.

— Дмитрий Попов недавно в интервью озвучил несколько интересных инициатив. Например, предлагает вводить профстандарты для курьеров-доставщиков, которые передвигаются на СИМах, чтобы они проходили обучение и получали удостоверения. Насколько это реализуемо?

— Должно быть взаимоуважение — я и тут об этом говорю. Доставщки нужны для общества, от этого мы не уйдем. Но это должно быть безопасно. Как мы и говорили о питбайках — не только для них самих, но и для окружающих пешеходов и автомобилей. Я и сам с такими ситуациями сталкиваюсь периодически. Инициатива обучить их всех ПДД — я с ней согласен. Каждый участник дорожного движения должен знать правила. Думаю, когда-то мы и к этому придем.

— Еще одна инициатива от Попова — снижение нештрафуемого порога. Сейчас это 20 км/ч, он предлагает его сократить вдвое. Как вы к этому относитесь?

— Основные виды ДТП — выезд на встречку, наезд на пешеходов, но всегда всё зависит от скорости. Есть ролики, где показано, к каким последствиям при таком наезде приводит езда на разной скорости. Важен каждый километр в час, последствия утяжеляются. В первую очередь, водитель должен понимать, где и как он передвигается. И нештрафуемый порог не говорит, что человек не нарушает закон. Каждый километр важен.

Человек должен понимать: учитывать всё, что происходит в городе, на трассе, вокруг автомобиля. Всё в совокупности оценивать, а не нажимать бездумно педаль газа и добавлять к скорости «разрешенные» нештрафуемые 20 км/ч.

— Участники дорожного движения — это еще и пешеходы. Попов говорит, что нельзя все грехи валить на голову водителя. Пешеходы тоже несут ответственность, нарушают правила, априори считая себя правилами. Не пора ли эту ошибку искоренять кратным повышением штрафов?

— Я бы не про кошелек сейчас сказал, а про жизнь и здоровье. Поверьте, погибших там десятки. И в этом году уже шестеро погибших пешеходов. Вы должны понимать, когда нарушаете ПДД: автомобиль никого не жалеет. Ему не важен ни статус, ни возраст. Мы приводили пример: девочка в капюшоне, не снимая наушников, подходит к пешеходному переходу... Или пожилая пара, которая попала под КАМАЗ, который не успел остановиться, а они не посмотрели и ступили на переход. Но пешеход не должен так себя вести — надо убедиться, что переходить безопасно. Что все машины остановились и пропускают вас. К сожалению, жизней не вернуть. Оценку в школе можно исправить. А на дороге ошибку человека не исправить — человека не вернуть.

Таких фактов очень много. На автотрассе со скоростным режимом пешеходы часто начинают переходить, не убедившись, что их пропускают. И ни один водитель не совершает такого наезда умышленно — автомобиль, идущий на скорости, невозможно остановить за секунду.

— Это тяжело для сотрудников ГАИ?

— Когда происходит трагедия, это тяжело для всех — и для семьи, и для водителя, и для сотрудника ГАИ. Еще раз призываю всех: перед тем, как ступить на проезжую часть, убедитесь, что машины остановились. Зимой может быть гололед, летом — туман или мокрая дорога. Водитель может быть с телефоном в руках. И все это может привести к ДТП. Надо начинать идти через проезжую часть, только если вы убедились, что автомобили остановились. Сделайте паузу. Даже если вы должны быть правы в этой ситуации.

— Иногда дети останавливают своих родителей, если те пытаются перейти дорогу на красный свет.



— Да, и я благодарен за это Министерству образования — в школах и садиках им это говорят. Мой собственный сын удивил меня тем, что, еще будучи детсадовцем, начал спешиваться на переходах с самоката.

— Возвращусь к Дмитрию Попову: он предложил уменьшить число стационарных комплексов фотовидеофиксации, заменив их сотрудниками ГИБДД. Возможно, инспектора действительно сложнее обмануть, чем технику. Но кадровый дефицит в вашей сфере все еще остается. Насколько меняется ситуация с нехваткой людей, какие у вас есть вакансии?

— Вначале отвечу на вопрос о приборах и инспекторах. Если стоит прибор, то рядом с ним стоит официальный знак. А это, в первую очередь, профилактика нарушений. А что касается сотрудников — мы работаем, чтобы помогать, нести добро, объяснять правила, помогать контролировать их соблюдение. У нас в Лениногорске ГАИ возглавляет девушка, которая отлично делает свою работу, и мы ее в пример часто приводим остальным. ГАИ — это не только карательный орган. Мы должны оказывать и первую медицинскую помощь на дороге — спасибо Минздраву за то, что нас этому учат. В каждом патрульном автомобиле есть медоборудование. Наши сотрудники и роды принимали на дорогах, причем правильно и грамотно!

Но да, у нас есть некомплект. Есть вакансии, есть телефоны в интернете. Если у вас есть интерес к ГАИ, мы всё вам покажем. С блогерами, благодаря вашему изданию, мы работали — показывали им, как у нас работают. Есть много интересных, нужных и правильных профессий, в которых вы будете помогать людям!

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