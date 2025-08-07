7 августа редакция интернет-газеты «Реальное время» организует бизнес-бранч «Бизнес-дефибриллятор: какая «коммерция» запустит сердце Новой Портовой».
В рамках встречи обсудим какой будет коммерческая недвижимость на Новой Портовой и как она сформирует лайф-стайл и имидж нового микрорайона. К беседе приглашаем девелоперов, представителей бизнес-сообщества, градостроительного ведомства, федеральных экспертов, специалистов в области коммерческой недвижимости и активистов городских сообществ.
Вопросы к обсуждению
По вопросам участия:
+7 (843) 222-90-80;
e-mail: pr@realnoevremya.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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