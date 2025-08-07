07 авг 2025

Бизнес-бранч «Бизнес-дефибриллятор: какая "коммерция" запустит сердце Новой Портовой»

Бизнес-бранч «Бизнес-дефибриллятор: какая

7 августа редакция интернет-газеты «Реальное время» организует бизнес-бранч «Бизнес-дефибриллятор: какая «коммерция» запустит сердце Новой Портовой».

В рамках встречи обсудим какой будет коммерческая недвижимость на Новой Портовой и как она сформирует лайф-стайл и имидж нового микрорайона. К беседе приглашаем девелоперов, представителей бизнес-сообщества, градостроительного ведомства, федеральных экспертов, специалистов в области коммерческой недвижимости и активистов городских сообществ.

Вопросы к обсуждению

  • Тренды на формирование коммерческой недвижимости на территориях реновации и ревитализации; федеральный опыт работы с такими проектами «Фишки» локации для коммерческой недвижимости
  • Офисная недвижимость: станет ли Новая Портовая казанским Сити?
  • Что важнее — сохранение духа места или коммерческая выгода?
  • Первые контракты: кто уже собирается зайти на Новую Портовую и почему
  • Какой подход выбирают девелоперы на Новой Портовой — оставляют коммерческие площади под своим управлением или продают?

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

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