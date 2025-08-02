Фестиваль товаров для дома "Маркет маркета"

2 и 3 августа в Казани пройдет Маркет Маркета, фестиваль товаров для дома и не только от Яндекс Маркета. Мероприятие пройдет на территории парка «Черное озеро». Гости смогут познакомиться с 15 тысячами товаров от десятков брендов, многие из которых родом из Казани.

Проект создан, чтобы познакомить жителей города с локальными мастерами и брендами и сделать традиционные элементы татарской культуры доступными широкой аудитории.

Посетителей фестиваля ждут 4 лекции по декору для дома от локальных спикеров, активности для детей, розыгрыш призов. Каждый час на площадке будут проводить творческие мастер-классы — всего их планируется 12.

Специальным гостем на ярмарке станет Тамби Масаев, российский актер и комик. Вместе с местными комиками и посетителями ярмарки он проведет вечернее шоу «Отзывы».

На фестивале пройдет маркет, где можно приобрести товары локальных брендов, таких как «Металломания», «Юннат», «Айда», Sama Sdelau, Koverlar, Peach Ceramics, Yamilova Urban Candles, Tatar Home и других. В рамках проекта Яндекс Маркет провел опен-колл, чтобы найти новые имена и бренды в индустрии товаров для дома. Финалисты получили возможность стать участниками фестиваля — ими стали Fonar, «Металломания», Sama Sdelau и Decoruan Panels. Также на фестивале представят свои товары федеральные бренды, среди которых — Polaris, Tefal, Kitfort, Яндекс Фабрика (tuvio, junion, pragma, commo), TKANO, liberty jones, re-feel и другие.

Каждый желающий сможет посетить фестиваль бесплатно — нужно лишь зарегистрироваться на сайте проекта.