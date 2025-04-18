Книжная ярмарка "Гаражка издательства МИФ"

Шуршим страницами и разглядываем обложки: с 18 по 20 апреля в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдет книжная ярмарка — Гаражка издательства МИФ. Гаражка будет работать в холле Национальной библиотеки РТ (ул. Пушкина, 86) с 10:00 до 21:00.

МИФ приготовит новинки по культуре и искусству, психологии, бизнесу — приходите присмотреть, чем пополнить книжную полку. Будут новинки в серии «Мифы от и до» и, конечно, классика в полюбившихся сериях — «Вечные истории» и «Вечные истории.Young Adult» — в оформлении современных российских иллюстраторов. Также вас ждут фэнтези, детективы и романы от МИФ.Прозы, комиксы, развивающая и художественная литература для детей всех возрастов и подарочные издания.

Также приглашаем на лекции от авторов МИФа:





19 апреля, 13:00

«О пейзаже в графике»

Дмитрий Горелышев

На лекции Дмитрия Горелышева узнаем, как развивался пейзажный жанр в графике, как со временем менялись формальные задачи жанра и его выразительные средства. Дмитрий расскажет и покажет, как разные художники подходят к пейзажу и раскрывают эту тему, какие темы и задачи рисовальщик может решать в пейзаже. И, конечно, Дмитрий расскажет о своей новой книге «Простое рисование на пленэре» — книга выйдет в конце апреля в МИФе.

О спикере:

Дмитрий Горелышев — художник, художественный руководитель «Простой школы». Старший преподаватель кафедры академического рисунка и кафедры коммуникативного дизайна РГХПУ им. С.Г. Строганова. Преподаватель Британской высшей школы дизайна. Создатель и модератор виртуального Музея рисунка





20 апреля, 15:00

«Представления об Апокалипсисе в искусстве: от Средневековья до наших дней»

Елена Матвеева

Апокалипсис, как никогда, актуален и сегодня. Мы обращаемся к нему порой не задумываясь. Даже те, кто вряд ли читал текст Откровения Иоанна Богослова, знакомы с его основными образами — они настолько прочно вошли в массовую культуру, что некоторые из них утратили свое первоначальное значение. Массмедиа, музыка, кинематограф, игровая индустрия обращаются к образам Откровения, разбирая текст на афоризмы, но в то же время способствуя подмене понятий. И вот уже Армагеддон — не место последней битвы добра со злом, а фантастический фильм-катастрофа с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Апокалипсис дал почву для философских притч и боевиков-блокбастеров, почти у любой уважающей себя метал-группы есть песня с отсылкой к нему, а журналисты часто используют выражения из текста Иоанна, чтобы сделать заголовки более звучными и бросающимися в глаза.

Но что стоит за этими образами? Как менялись представления об апокалипсисе на протяжении времен, почему ранние христиане не боялись конца света, а, скорее, ждали его с нетерпением и благоговением, как Откровение Иоанна Богослова нашло воплощение в визуальной культуре человечества? Во всем этом мы попробуем разобраться.

О спикере:

Елена Матвеева — историк искусства, участник множества научных конференций, автор курсов, лектор и профессиональный переводчик. Амбассадор итальянского Ренессанса и Средневековья.





20 апреля, 17:00

«Советская культура. От большого стиля до первых рейвов»

Кирилл Светляков

Советское кино. Выставки. Мультфильмы. Все это зашито в нашем культурном коде: цитаты из «Семнадцати мгновений весны» и фильмов Эльдара Рязанова, монументальность памятника «Рабочий и колхозница», архитектурный комплекс ВДНХ и жанровые картины. На презентации книги искусствоведа Кирилла Светлякова узнаем, как визуальная культура от сталинских времен до перестройки отражала и формировала сознание советских людей и влияет на нас сегодня.

О спикере:

Кирилл Светляков — историк искусства, куратор выставок, кандидат искусствоведения. Работает в Государственной Третьяковской галерее. Специалист по искусству Нового и Новейшего времени, занимается проблематикой позднесоветского искусства в контексте глобальных процессов. Автор лекций и видеоэкскурсий в Государственной Третьяковской галерее, лекционных циклов в Еврейском музее и Центре толерантности, на порталах Magisteria.ru, Stradarium.ru

Лауреат премии Сергея Курёхина (2012) и лауреат Государственной премии в области современного искусства «Инновация» (2021). Автор книги «Советская культура: от большого стиля до первых рейвов» (МИФ, 2025).



