03 апр 2025

Бизнес-бранч «Информатизация бизнеса: как обстоит дело в Закамье»

Бизнес-бранч «Информатизация бизнеса: как обстоит дело в Закамье»

3 апреля на организованном интернет-газетой «Реальное время» бизнес-бранче встретимся с представителями бизнеса Закамья и обсудим:

  • Импортозамещение в ИТ: что уже удалось сделать и какие возникают препятствия;
  • Кадровая проблема Закамья и цифровые способы ее решения: какими ИТ-инструментами для привлечения и подбора персонала пользуются компании и что еще можно предложить на этом поле;
  • Цифровой девелопмент: тренды и кейсы;
  • Цифровизация логистической отрасли: вызовы и импортозамещение;
  • Цифровизация ресторанной сферы: переход на отечественные программы, увеличение числа заказов за счет решений по автоматизации;
  • ИТ-затраты малого бизнеса на старте: что нужно обязательно, а без чего можно обойтись.



Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

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