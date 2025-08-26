С 26 по 28 августа 2025 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится Татарстанский нефтегазохимический форум. В мероприятии примут участие спикеры нефтегазовой и химической отраслей.
Ежегодно Форум подтверждает статус международной площадки по формированию эффективных решений и обсуждению ключевых вопросов технологического развития нефтегазовой отрасли, является местом для демонстрации инновационных разработок и технологий, подписания деловых соглашений, укрепления партнерских связей, пространством для обмена опытом и идеями между российскими и зарубежными специалистами, научным и бизнес-сообществом нефтегазовой индустрии.
Одним из главных событий форума станет Международная нефтегазохимическая выставка «TatOilExpo».
Выставка традиционно объединит экспозиции ведущих российских и зарубежных компаний — производителей и поставщиков газового, нефтяного и химического оборудования, нефтегазодобывающих, перерабатывающих и нефтехимических предприятий, нефтесервисных и геологоразведочных компаний. Ведущие нефтегазовые корпорации и холдинги представят свои новейшие решения и продукты для нефтегазовой отрасли.
В 2022 году выставка успешно прошла международный выставочный аудит и получила отличительный знак качества РСВЯ, подтверждающий высокий уровень организации мероприятия, достоверность статистики, а также влияние на развитие бизнеса и формирование нефтегазохимической отрасли.
В 2024 году выставка прошла при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей и партнерстве с 15 отраслевыми экспертными ассоциациями и объединениями в нефтегазохимии.
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