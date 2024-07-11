Приглашаем Вас перезагрузить Ваш бизнес вместе с лицензированным брокером Московской Биржи — Финансовым ателье GrottBjorn — на интенсиве по управлению корпоративными финансами, который состоится 11 июля 2024 в 14:00 по адресу г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24/1, 2й этаж, Зал «Булак».
В рамках интенсива Анастасия Файзулина, Руководитель Уральского представительства Финансового ателье GrottBjorn, расскажет о последствиях введения санкций на Московскую Биржу и привлечении инвестиций в бизнес.
Данил Радикович Султанов, Заместитель Председателя правления Промышленного кластера Республики Татарстан, расскажет о мерах поддержки бизнеса в 2024 году, а консультанты Финансового ателье GrottBjorn расскажут о тонкостях следования 115-ФЗ и о полезных инструментах, которые бизнес может использовать для страхования валютных и процентных рисков.
Вы узнаете о возможностях современных инструментов повышения эффективности Вашей компании, позволяющих не только противостоять кризисам, но и быть на шаг впереди конкурентов!
Интенсив по управлению корпоративными финансами будет полезным и актуальным для владельцев и директоров компаний, финансовых и коммерческих директоров, учитывая текущие события, санкции и волатильность валют.
Участие бесплатное по предварительной регистрации (18+)
С подробной программой можно ознакомиться на сайте.
Количество мест ограничено.
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Участие бесплатное по предварительной регистрации.
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