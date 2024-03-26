26 мар 2024

Online-конференция с Евгением Уфимцевым, президентом Российского Союза Автостраховщиков

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26 марта в 12:30 состоится онлайн-конференция, где в прямом эфире на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Евгений Уфимцев, президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА).


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