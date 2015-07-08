ТОП-клуб ассоциации выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров РТ

Приглашаем Вас на ТОП-КЛУБ, который пройдет в преддверии Чемпионата Мира по Водным Видам спорта 2015г., в самом спортивном месте Казани и с одним из самых достойных представителей бизнес-элиты Республики Татарстан – генеральным директором сети автомоек «Мойдодыр», совладельцем шиномонтажных мастерских «Пятое Колесо» и самым активным участником спортивных мероприятий, да и команда «Мойдодыр» является участником чемпионата Казани по мини-футболу, Айдаром Исмагиловым.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.