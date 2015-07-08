ТОП-клуб ассоциации выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров РТ

Приглашаем Вас на ТОП-КЛУБ, который пройдет в преддверии Чемпионата Мира по Водным Видам спорта 2015г., в самом спортивном месте Казани и с одним из самых достойных представителей бизнес-элиты Республики Татарстан – генеральным директором сети автомоек «Мойдодыр», совладельцем шиномонтажных мастерских «Пятое Колесо» и самым активным участником спортивных мероприятий, да и команда «Мойдодыр» является участником чемпионата Казани по мини-футболу, Айдаром Исмагиловым.



