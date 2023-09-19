Форум «Лидеры цифрового развития»

20 и 21 сентября в Красной Поляне, Сочи, пройдет шестой форум «Лидеры цифрового развития» — одна из ведущих в России дискуссионных площадок о технологиях для автоматизации бизнес-процессов и коммуникаций в сфере финансов, взыскания, телемаркетинга, телекоммуникаций, ритейла и других.

Среди спикеров и экспертов форума — представители ведущих ИТ-компаний, руководители крупнейших банков и коллекторских агентств, ритейлеры и телекоммуникационные компании.

Первый день форума будет посвящен новому ландшафту ИТ-индустрии. На примере конкретных кейсов эксперты из бизнеса и госкомпаний расскажут о технологических решениях, с помощью которых им удалось ответить на текущие вызовы времени. Цель участников форума — вместе исследовать ИТ-тренды 2023 года и опыт новаторов в различных индустриях.

Второй день будет посвящен теме урегулирования проблемной задолженности. Эксперты обсудят будущее рынка, а также развитие института банкротства. Состоятся дискуссии о том, как помочь заемщикам в трудной ситуации и какие стратегии работы показали высокую эффективность.





