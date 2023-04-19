Круглый стол «Как решить проблему дефицита кадров в Закамье?»

19 марта в г. Набережные Челны состоится круглый стол на тему «Как решить проблему дефицита кадров в Закамье?», организатором выступает редакция интернет-газеты «Реальное время»

Последние годы проблема дефицита кадров в промышленности Татарстана регулярно обсуждается на всех уровнях власти и бизнеса, но существенного изменения не происходит. Особенно остро она стоит в регионах с бурно развивающейся промышленностью. Активный рост промышленного кластера Закамья и привлечение многомиллиардных инвестиций — однозначное благо для региона, а с другой стороны — работать на открывающихся предприятиях решительно некому.

Редакция «Реального времени» пригласила к обсуждению назревшей проблемы экспертов для того, чтобы разобраться какие причины у этой проблемы, и почему она так сложно решается.

Основные тезисы к обсуждению:

Каков коэффициент соотношения спрос/предложение на кадровом рынке Закамья сегодня: сколько человек на одну вакансию рабочей специальности в Алабуге, Челнах, Нижнекамске?

Проблема не новая. Какие меры по ее решению показали эффективность за последние годы?

Какого рода эта проблема: нехватка квалификации у населения или демографический спад?

Есть ли сбой в системе подготовки кадров для промышленной отрасли? Как предприятия должны готовить специалистов?

Почему нельзя применить «кейс айтишников» и создать рабочим специальностям такие условия, которые станут намного привлекательнее, чем сейчас? Оценивали ли предприятия стоимость такого рода решений?

Развитие цифровой экономики, внедрение новых технологий скорее помогают в решении кадрового вопроса или, наоборот, усложняют, формируя более высокие требования к компетенциям?

Министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства озвучил свое видение о необходимости отправить огромное количество курьеров и таксистов на производства. Сработает такой сценарий?

Спикерам, представляющих производственные компании, предлагается поделиться своими успешными решениями проблемы кадрового голода.