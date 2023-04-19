Круглый стол «Как решить проблему дефицита кадров в Закамье?»

19 марта в г. Набережные Челны состоится круглый стол на тему «Как решить проблему дефицита кадров в Закамье?», организатором выступает редакция интернет-газеты «Реальное время»
Последние годы проблема дефицита кадров в промышленности Татарстана регулярно обсуждается на всех уровнях власти и бизнеса, но существенного изменения не происходит. Особенно остро она стоит в регионах с бурно развивающейся промышленностью. Активный рост промышленного кластера Закамья и привлечение многомиллиардных инвестиций — однозначное благо для региона, а с другой стороны — работать на открывающихся предприятиях решительно некому.
Редакция «Реального времени» пригласила к обсуждению назревшей проблемы экспертов для того, чтобы разобраться какие причины у этой проблемы, и почему она так сложно решается.
Основные тезисы к обсуждению:
Спикерам, представляющих производственные компании, предлагается поделиться своими успешными решениями проблемы кадрового голода.
Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru
Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru
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