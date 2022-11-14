14 ноя 2022

Online-конференция с Маратом Шакировым, директором МТС в Татарстане

Online-конференция с Маратом Шакировым, директором МТС в Татарстане

14 ноября в прямом эфире на вопросы читателей «Реального времени» ответит директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Тезисы к обсуждению:

  • Все дорожает: от продуктов до коммунальных услуг. Что будет со связью дальше? Как среднестатистической семье снизить затраты на связь?
  • Как МТС работает с «белыми пятнами» в Татарстане? Что делать, если не работает интернет в деревне?
  • Какие сервисы МТС востребованы бизнесом республики и как компания поддерживает МСБ?

Ответы на эти и другие вопросы по итогам встречи будут опубликованы на сайте realnoevremya.ru

Вопросы принимаются до 10 ноября включительно на почту pr@realnoevremya.ru


Календарь

Все мероприятия