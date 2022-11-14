Online-конференция с Маратом Шакировым, директором МТС в Татарстане

14 ноября в прямом эфире на вопросы читателей «Реального времени» ответит директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.
Тезисы к обсуждению:
Ответы на эти и другие вопросы по итогам встречи будут опубликованы на сайте realnoevremya.ru
Вопросы принимаются до 10 ноября включительно на почту pr@realnoevremya.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.