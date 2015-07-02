Бизнес-завтрак "Эффективное финансовое поведение в условиях нестабильного курса рубля"

Текущие экономические и политические события побуждают компании корректировать свои бизнес-стратегии, а людей внимательно следить за ситуацией на валютном рынке. От того, в какую сторону движется доллар, евро и рубль зачастую зависит поведение многих людей. Эти колебания становятся в данный момент решающим фактором при покупке недвижимости, автомобиля, зарубежной поездки и т.д.

Финансовая грамотность в настоящее время актуальна как никогда. Как вести себя, когда нет четкой стратегии развития экономики? На этот и другие вопросы ответят эксперты круглого стола, который организует газета «Ведомости».

Ключевые вопросы бизнес-завтрака

Как будет развиваться экономика Татарстана?

Цены на нефть – главный или второстепенный фактор развития?

Рубль развернулся назад. Что делать со сбережениями?

Анализ финансовых инструментов для населения: какие из них эффективнее в современных реалиях?

Будет ли развиваться рынок недвижимости прежними темпами?

Сохранит ли недвижимость свою ликвидность?

Спикеры дискуссионной части форума – руководители известных крупных компаний.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

ПРОГРАММА

09:30 – 10:00. Регистрация, встреча гостей

10:00 – 12:00. Дискуссионная сессия. Как эффективно пережить время нестабильного рубля?

Темы для обсуждения

Основные тенденции на рынках финансов, недвижимости, страхования

Обзор макроэкономических показателей РФ (конец 2014 г. – июнь 2015 г.)

Точки роста экономики региона

Ключевая ставка ЦБ и динамика доходности рублевых депозитов.

Обзор самых доходных вкладов в рублях, долларах и евро. Время привлекательных ставок истекает? Динамика ставок – праздник пошел на спад?

Динамика ипотечных ставок и автокредитования.

Поведение клиентов (рост доверия к частным банкам, просрочка в выплатах кредитов, отток – приток средств на депозитах, валюта депозитов).

Темпы ввода жилых и нежилых помещений.

Эконом-класс или бизнес? Сбережение средств или вновь их приумножение?

Панельная дискуссия. Наиболее выгодные финансовые инструменты, способные сохранить ликвидность в нестабильное время.

12:00 – 13:00. Кофе-брейк, неформальное общение