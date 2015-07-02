Бизнес-завтрак "Эффективное финансовое поведение в условиях нестабильного курса рубля"

Текущие экономические и политические события побуждают компании корректировать свои бизнес-стратегии, а людей внимательно следить за ситуацией на валютном рынке. От того, в какую сторону движется доллар, евро и рубль зачастую зависит поведение многих людей. Эти колебания становятся в данный момент решающим фактором при покупке недвижимости, автомобиля, зарубежной поездки и т.д.
Финансовая грамотность в настоящее время актуальна как никогда. Как вести себя, когда нет четкой стратегии развития экономики? На этот и другие вопросы ответят эксперты круглого стола, который организует газета «Ведомости».
Ключевые вопросы бизнес-завтрака
Спикеры дискуссионной части форума – руководители известных крупных компаний.
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.
ПРОГРАММА
09:30 – 10:00. Регистрация, встреча гостей
10:00 – 12:00. Дискуссионная сессия. Как эффективно пережить время нестабильного рубля?
Темы для обсуждения
Панельная дискуссия. Наиболее выгодные финансовые инструменты, способные сохранить ликвидность в нестабильное время.
12:00 – 13:00. Кофе-брейк, неформальное общение
Место проведения: отель «Релита», малый зал, 2 этаж, г. Казань, ул. Декабристов, 85 Г
По вопросам участия и спонсорства просим вас обращаться к руководителю проекта Алексею Блинову
a.blinov@vedomosti-kazan.ru
по телефону: +7 (843) 292-13-38, 292-13-42
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