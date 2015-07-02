02 июля 2015

Бизнес-завтрак "Эффективное финансовое поведение в условиях нестабильного курса рубля"

Бизнес-завтрак

Текущие экономические и политические события побуждают компании корректировать свои бизнес-стратегии, а людей внимательно следить за ситуацией на валютном рынке. От того, в какую сторону движется доллар, евро и рубль зачастую зависит поведение многих людей. Эти колебания становятся в данный момент решающим фактором при покупке недвижимости, автомобиля, зарубежной поездки и т.д.

Финансовая грамотность в настоящее время актуальна как никогда. Как вести себя, когда нет четкой стратегии развития экономики? На этот и другие вопросы ответят эксперты круглого стола, который организует газета «Ведомости».

Ключевые вопросы бизнес-завтрака

  • Как будет развиваться экономика Татарстана?
  • Цены на нефть – главный или второстепенный фактор развития?
  • Рубль развернулся назад. Что делать со сбережениями?
  • Анализ финансовых инструментов для населения: какие из них эффективнее в современных реалиях?
  • Будет ли развиваться рынок недвижимости прежними темпами?
  • Сохранит ли недвижимость свою ликвидность?

Спикеры дискуссионной части форума – руководители известных крупных компаний.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

ПРОГРАММА

09:30 – 10:00. Регистрация, встреча гостей

10:00 – 12:00. Дискуссионная сессия. Как эффективно пережить время нестабильного рубля?

Темы для обсуждения

  • Основные тенденции на рынках финансов, недвижимости, страхования
  • Обзор макроэкономических показателей РФ (конец 2014 г. – июнь 2015 г.)
  • Точки роста экономики региона
  • Ключевая ставка ЦБ и динамика доходности рублевых депозитов.
  • Обзор самых доходных вкладов в рублях, долларах и евро. Время привлекательных ставок истекает? Динамика ставок – праздник пошел на спад?
  • Динамика ипотечных ставок и автокредитования.
  • Поведение клиентов (рост доверия к частным банкам, просрочка в выплатах кредитов, отток – приток средств на депозитах, валюта депозитов).
  • Темпы ввода жилых и нежилых помещений.
  • Эконом-класс или бизнес? Сбережение средств или вновь их приумножение?

Панельная дискуссия. Наиболее выгодные финансовые инструменты, способные сохранить ликвидность в нестабильное время.

12:00 – 13:00. Кофе-брейк, неформальное общение

Контакты

Место проведения: отель «Релита», малый зал, 2 этаж, г. Казань, ул. Декабристов, 85 Г

По вопросам участия и спонсорства просим вас обращаться к руководителю проекта Алексею Блинову

a.blinov@vedomosti-kazan.ru
по телефону: +7 (843) 292-13-38, 292-13-42

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