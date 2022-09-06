06 сен 2022

Казанский речпорт: реновация vs реанимация / Урожай = неурожай⚡ «Реальное время» Live

Смотреть видеозапись

Прямой эфир «Реального времени» 6 сентября с 17.30 по мск

Официальный сайт интернет-газеты «Реальное время»:

https://realnoevremya.ru

Наши соцсети:

ВКонтакте: https://vk.com/realnoevremya_official

Instagram: https://www.instagram.com/realnoevrem...

Telegram: https://t.me/realnoevremya

Календарь

Все мероприятия