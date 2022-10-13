Всероссийская научно-практическая конференция «Всемирный день тромбоза – 2022»

13 октября в Казани пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Всемирный день тромбоза — 2022»

Ведущей причиной смерти во всем мире по-прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания. В России, например, они ежегодно уносят жизни почти миллиона человек. Чаще всего причинами становятся инфаркт, инсульт или венозная тромбоэмболия — грозные состояния, общим механизмом развития которых является тромбоз. Но предотвратить образование тромбов можно, если соблюдать несколько правил.



Международным ответом на проблему является Всемирный день тромбоза, учрежденный 13 октября 2014 года Международным обществом по проблемам тромбоза и гемостаза. В этот день ежегодно по всему миру проводятся различные образовательные мероприятия. 13 октября в Казани состоится Всероссийская научно-практическая конференция с одноименным названием «Всемирный день тромбоза — 2022», организатором которой традиционно выступает Национальная ассоциация по тромбозам и гемостазу (НАТГ). В формате очной встречи мероприятие объединит практикующих врачей из России и зарубежных стран для обсуждения современных методов диагностики и лечения тромбозов.

Дополнительно на конференции будет организована онлайн-трансляция, подключиться к которой смогут все желающие. Люди, чья жизнь не связана с медициной, часто забывают о высокой опасности тромбозов, и Всемирный день тромбоза — событие, призванное напомнить о важности этой проблемы. Лекторы конференции — ведущие специалисты с многолетним клиническим опытом — поделятся со слушателями самой последней информацией в данной области. Тромбоз может коснуться каждого, поэтому осведомленность об этом состоянии, профилактика и своевременная диагностика помогут избежать опасных осложнений.

Больше полезных материалов и рекомендаций по профилактике тромбозов можно найти на сайте НАТГ https://www.hemostas.ru/. Ждем вас!