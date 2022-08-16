16 авг 2022

Говорим об оторванных от городской жизни дорожников, борьбу «Единорогов против лебедей»

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Сегодня в прямом эфире «Реального времени» обсудим, оторванных от городской жизни дорожников, борьбу «Единорогов против лебедей»

15.00 — Сергей Сотников, директор транспортной компании «Реверс»

Тема: оторванность дорожников от городской жизни

16.00 — Ахмад Абу Яхья, руководитель отдела дагвата ДУМ РТ

17.00 — Мария Майданюк, руководитель направления по привлечению стартапов в особой экономической зоне Иннополис

Тема: «Единороги против лебедей» или о том, как сейчас происходит взаимодействие венчурных инвесторов, корпораций и стартапов

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