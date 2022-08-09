Прямой эфир «Реального времени» 9 августа
Сегодня в прямом эфире «Реального времени» поговорим о «нациках» и депутатах с правовой точки зрения, о сложности взаимоотношений поставщиков и маркетплейсов
Наши гости:
15.00 — Лаврентий Сичинава, адвокат коллегии адвокатов Республики Татарстан
Тема: Депутаты и «свобода слова» — о скандальном заявлении депутата Журавлева в отношении репортёра из Германии
16.00 — Тахир Нургатин, b2b-директор KAZANEXPRESS
Тема: Взаимоотношения поставщиков и маркетплейса
17.00 — Айрат Хасьянов, проректор по развитию и цифровой трансформации университета КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева
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