О "нациках" и депутатах с правовой точки зрения, о сложности взаимоотношений поставщиков и маркетплейсов

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Прямой эфир «Реального времени» 9 августа

Сегодня в прямом эфире «Реального времени» поговорим о «нациках» и депутатах с правовой точки зрения, о сложности взаимоотношений поставщиков и маркетплейсов

Наши гости:

15.00 — Лаврентий Сичинава, адвокат коллегии адвокатов Республики Татарстан

Тема: Депутаты и «свобода слова» — о скандальном заявлении депутата Журавлева в отношении репортёра из Германии

16.00 — Тахир Нургатин, b2b-директор KAZANEXPRESS

Тема: Взаимоотношения поставщиков и маркетплейса

17.00 — Айрат Хасьянов, проректор по развитию и цифровой трансформации университета КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева