Суровая уральская журналистика, ресторанный бизнес в условиях санкций, уикенд в Свияжске, URBANTATAR

Прямой эфир «Реального времени» 5 августа — с 10.00 мск
Сегодня в прямом эфире «Реального времени» поговорим о суровой уральской журналистике, о ресторанном бизнесе в условиях санкций, об уикенде в Свияжске и о новой татарской культуре — фестивале URBANTATAR
14.00 — Дима Шлыков, главный редактор 66.ru
Тема: Суровая уральская журналистика
15.00 — Роман Бутузов, ресторатор, сооснователь ресторана «Мама Фета»
Тема: Греческая кухня и санкции
16.00 — Артем Силкин, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск»
Тема: О ближайшем уикенде в Свияжске
17.00 — Гузель Ахметгараева, инициатор проекта ЗЯБ и сообщества URBANTATAR в Набережных Челнах
Тема: О первом фестивале новой татарской культуры URBANTATAR в Набережных Челнах
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