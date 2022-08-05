05 авг 2022

Суровая уральская журналистика, ресторанный бизнес в условиях санкций, уикенд в Свияжске, URBANTATAR

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Прямой эфир «Реального времени» 5 августа — с 10.00 мск

Сегодня в прямом эфире «Реального времени» поговорим о суровой уральской журналистике, о ресторанном бизнесе в условиях санкций, об уикенде в Свияжске и о новой татарской культуре — фестивале URBANTATAR

14.00 — Дима Шлыков, главный редактор 66.ru

Тема: Суровая уральская журналистика

15.00 — Роман Бутузов, ресторатор, сооснователь ресторана «Мама Фета»

Тема: Греческая кухня и санкции

16.00 — Артем Силкин, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

Тема: О ближайшем уикенде в Свияжске

17.00 — Гузель Ахметгараева, инициатор проекта ЗЯБ и сообщества URBANTATAR в Набережных Челнах

Тема: О первом фестивале новой татарской культуры URBANTATAR в Набережных Челнах

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