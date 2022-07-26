Дневной эфир «Реального времени» 26 июля
12:00 Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым
13:30 Новости
14:00 Илья Фомин, генеральный директор оператора наружной рекламы РИМ
14:30 Новости
15:00 Костя Игнатов, уличный музыкант из Казани
15:30 Новости
16:00 Дмитрий Дудин, руководитель гоночной команды Innostage AG Team
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.