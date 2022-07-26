26 июл 2022

Дневной эфир «Реального времени»

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Дневной эфир «Реального времени» 26 июля

12:00 Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

13:30 Новости

14:00 Илья Фомин, генеральный директор оператора наружной рекламы РИМ

14:30 Новости

15:00 Костя Игнатов, уличный музыкант из Казани

15:30 Новости

16:00 Дмитрий Дудин, руководитель гоночной команды Innostage AG Team

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