Дневной прямой эфир «Реального времени»

Дневной эфир «Реального времени» 19 июля
Наталья Абрамович, руководитель Туристско-информационного центра Казани
Ирек Зиннуров, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике — Российского информационно-культурного центра в Баку
Арина Петрова, куратор программы президента Татарстана «Наш двор»
Иван Гуз, заместитель генерального директора Авито
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.