19 июл 2022

Дневной прямой эфир «Реального времени»

Дневной эфир «Реального времени» 19 июля

Наталья Абрамович, руководитель Туристско-информационного центра Казани

Ирек Зиннуров, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике — Российского информационно-культурного центра в Баку

Арина Петрова, куратор программы президента Татарстана «Наш двор»

Иван Гуз, заместитель генерального директора Авито

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