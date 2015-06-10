Форум молодых предпринимателей стран ОИС

С 10 по 16 июня 2015 года в рамках реализации плана деятельности Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир» в Казани впервые пройдет лагерь «Инновации для диалога и сотрудничества» и форум молодых предпринимателей стран ОИС, участниками которых станут представители из 27 стран мира.

Организаторами мероприятия выступили Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Молодежный форум Организации исламского сотрудничества (ICYF-DC) и Татарстанский республиканский молодежный общественный фонд "Сэлэт".

Лагерь направлен на выявление и поддержку интересных проектов и формирование бизнес-контактов между Россией и международным сообществом. По словам организаторов, в рамках мероприятия будет не только проведено обучение участников новому качеству проектного управления, но и сформированы все условия для реализации потенциала молодежи мусульманских стран через поддержку интересных авторских проектов.

На участие в Первом Казанском лагере было подано более 300 заявок со всего мира, из которых отобрали всего 100 молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 30 лет. Участниками лагеря станут начинающие бизнесмены, которые привезут в Казань свои оформленные бизнес-идеи. География гостей разнообразна, свои проекты в Казани представят молодые предприниматели из 27 стран: России, Туниса, Нигерии, Египта, Ирака, Бангладеша, Азербайджана, Турции, Малайзии, Киргизии, Филиппин, Афганистана, Мавритании, Алжира, Индонезии, Казахстана, Индии, Малави, Пакистана, Уганды, Франции, Узбекистана, Мали, Чада, Черногории, Кении, Бостона и Герцеговины, Армении, Йемена, Непала, Германии, Ганы, Польши, Бенина, Гвинеи, Беларуси, Либерии, Гамбии, Сирии, Шри-Ланка, Палестины, США, Швеции, Ливии, Таджикистана, Македонии, Марокко, Судана, Гвинеи, Ирана и Камеруна. В ходе лагеря участников ждут встречи с известными бизнесменами стран ОИС, обширная экскурсионная программа по историческим, культурным и священным местам, деловые игры и многочисленные мастер-классы по проектному управлению.

Вся образовательная составляющая Лагеря будет проходить в недавно открытом Международном центре образовательных технологий «Сэлэт». Участники Первого Казанского Лагеря также примут участие в отдельной панельной сессии VII Международного Экономического Саммита России и стран ОИС KAZANSUMMIT 15-16 июня 2015 года. В ходе работы стратегических форумов будущие бизнесмены подискутируют на темы «Исламские финансы для конструктивной глобальной торговли и инвестиций», исламской экономики, банкинга и инвестиций. Финалом станет презентация доработанных бизнес-проектов, оценку которым дадут крупные инвесторы.

На протяжении трех дней участники будут дорабатывать свои идеи вместе с тренерами проекта. Наставниками участников станут Наталия Чардымова (Тренер Совета Европы, тренер программ Сальто и Erasmuss, тренер программы добровольцев Всемирного наследия (ЮНЕСКО), генеральный директор Межрегионального проекта «Академия инноваций, Соучредитель неформальной образовательного пространства «Эдуарт», Доктор философии в социальной психологии в университете Сан-Диего в США); Федор Микушкин (Кандидат экономических наук , генеральный директор тренинговой и консалтинговой компании «СТОУН», Председатель «Гильдия тренеров», тренер сети MSN, тренер по проверке качества проектов IPEN); Наталия Никитина (тренер Совета Европы, руководитель международных проектов для молодых людей (EVS), автор-разработчик социальных технологий «Время Банка», эксперт программы «Добровольчество» благотворительного фонда «Виктория», основатель и директор Центра развития успеха «Ellipsis», автор и ведущий бизнес-тренингов для профессионального и личного успеха для средних и крупных предприятий), Анна Фельдман (руководитель Международного центра образовательных технологий «Сэлэт», ассоциированный тренер по личному развитию и креативности компании Dextera Training (Чехия), соучредитель Ресторана неформального образования EduArt, действительный член Всемирной организации добровольческих усилий IAVE).

Участников ждет встреча с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым , в рамках которой молодые предприниматели в режиме открытого диалога смогут задать интересующие их вопросы главе республики.

Почетными гостями Летнего молодежного лагеря станут Президент Молодежного форума Организации Исламского сотрудничества Эльшад Искандеров , вице-президент Ассоциации мусульман-предпринимателей Российской Федерации Айдар Шагимарданов , Президент Торгово-промышленной палаты Турецкой Республики Рифат Хисарчикилоглу , координатор Сети молодых предпринимателей стран ОИС Мухамед Шуйауиддин Ахмет , руководитель Аппарата Президента Молодежного форума ОИС Эльчин Асгаров и многие другие.

Официальное открытие лагеря состоится 11 июня в 10.00 в «Гранд Отель Казань».

Гостями церемонии открытия станут Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов , руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина , Президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов Линар Якупов , Руководитель Евразийского офиса Молодежного Форума ОИС Эльчин Аскеров .

Официальный сайт мероприятия