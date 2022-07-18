Дневной прямой эфир «Реального времени»

Дневной эфир «Реального времени» 18 июля
Михаил Айзенштат, генеральный директор туроператора «Веселый ветер»
Андрей Анисимов, директор агентства интернет-рекламы «Реаспект»
Айгуль Хабибуллина, победительница Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.