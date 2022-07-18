18 июл 2022

Дневной прямой эфир «Реального времени»

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Дневной эфир «Реального времени» 18 июля

Михаил Айзенштат, генеральный директор туроператора «Веселый ветер»

Андрей Анисимов, директор агентства интернет-рекламы «Реаспект»

Айгуль Хабибуллина, победительница Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе

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