Фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ»

С 1 по 6 июня в Казани состоится фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ», приуроченный ко Дню русского языка и дню рождения великого русского поэта.

С 1 по 3 июня концерты, спектакли, выставки, литературные и художественные программы пройдут в Культурном центре имени Пушкина. Посетителей ждут бальные танцы, знакомство с дворянским этикетом, популярный лекторий, музыкально-поэтическая лаборатория.



4 и 5 июня «ПушкинФЕСТ» переместится в парк «Черное озеро», где будет создана атмосфера городского семейного праздника с богатой ярмаркой, мастер-классами, ретро-танцплощадкой, народными играми, уличными представлениями, фуд-кортом с русской кухней, музыкой от классики до фолк-рока.

Среди участников фестиваля — фолк-группа «Отава Ё», театр Петрушки «Папьемашенники» из Санкт-Петербурга, фольклорист Сергей Старостин, этнопевица Екатерина Бурдаева из Москвы, казанская группа «Медвежий угол», Юлия Зиганшина, Руслан Риманас с проектом «pandeMIA CIRCUS», оркестры духовой и классической музыки.

В завершающий день, 6 июня, артисты культурного центра примут участие в торжественной встрече у памятника Александру Пушкину.

Подробная программа по дням представлена на сайте культурного центра.

Организатором фестиваля выступает Культурный центр имени Пушкина при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Русского национально-культурного объединения РТ.

Подробности и условия участия- на сайте организатора.