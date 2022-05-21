VOLGA FASHION MARKET

21 и 22 мая в Выставочном комплексе «Ak bars Retro cars» (Оренбургский тракт, 5/4) пройдет Volga Fashion Market.

Третий Volga Fashion Market будет посвящен весеннему обновлению и вступлению в лето легкой свободной походкой. Пришло время любить и творить, объединяться и проявлять свои таланты.

Основа концепции маркета — максимум визуальной эстетики и пользы для посетителей. Кроме маркета посетителей ждет насыщенная программа лекций и мастер-классов (все лекции и часть мастер-классов бесплатны, по предварительной записи), атмосферная музыка, фотозоны и дизайнерский декор пространства.

Volga Fashion Market — это дизайнерская одежда татарстанских и российских брендов. Это аксессуары, ювелирные изделия и авторские игрушки, картины и постеры, посуда, керамика, украшения для интерьера и кулинарные изыски из экологически чистых фермерских продуктов — все для счастливой и красивой жизни. Мы предоставляем участникам маркета специальные условия для того, чтобы они сохраняли лояльные цены, доступные для каждого посетителя.

Приходите всей семьей — и оставайтесь на весь день — посещайте мастер-классы, пробуйте новое на фуд-корте, делайте стильные фото для соцсетей и танцуйте с нашими диджеями.

Рады сообщить, что Volga Fashion Market будет проходить раз в три месяца. Это значит, что каждый сезон вас будет ждать уникальный фестиваль, наполненный дискуссиями, лекциями, мастер-классами и широкой параллельной программой. География участников стремительно расширяется. К нам присоединились Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Кирово-Чепецк, Ярославль, Пермь, Зеленодольск, Йошкар-Ола, Ульяновск, Киров и Оренбург.

«Мода — это один из сильнейших видов искусств, который дает непосредственное соприкосновение с эстетикой и красотой, и позволяет быть сопричастным к прекрасному здесь и сейчас. Наш третий Volga Fashion Market будет совершенно самостоятельным мероприятием. Вход на площадку мероприятия будет платным — 100 рублей, а это значит, что соберется исключительно целевая аудитория. Люди придут именно на праздник моды, чтобы познакомиться с дизайнерами, приобрести уникальные вещи от креативных брендов во всей России по лояльным ценам. Они также смогут поучаствовать в мастер-классах и пообщаться со специалистами и друг с другом. Особо отмечу, что площадка выставочного комплекса «Ak bars Retro cars» обладает массой достоинств. Она совершенно автономна, площадка крытая, так что от погодных условий мы не зависим. Комплекс оснащен кондиционерами, прекрасным освещением, а интерьеры, высота потолков и атмосферность пространств будут работать на общую целостность восприятия нашего события», –генеральный продюсер мероприятия Юлиана Благовская.

Подробности на сайте мероприятия.

Время работы: 12.00-21.00

Входной билет: 100 рублей.