Open Innovations Startup Tour 2022

7 апреля в Казани состоится стартап-тур Open Innovations Startup Tour 2022.

Мероприятие проводится с 2011 года и является самым масштабным и продолжительным проектом в России в области популяризации технологического предпринимательства, выявления перспективных инновационных проектов и вовлечения их в инновационную экосистему России и мира. Проект проводится в формате роуд-шоу.

Города участники Startup Tour 2022: Саранск, Новосибирск, Хабаровск, Якутск, Иркутск, Казань, Пермь, Архангельск, Ростов-на-Дону/Таганрог, Саратов.

Основные задачи проекта:

Найти перспективные инновационные команды разработчиков, помочь им сформировать собственную стратегию развития и предоставить им максимум возможностей для реализации своих прорывных идей

Организовать площадку для эффективного нетворкинга, обмена идеями, а также для глубокой проработки вопросов, связанных с цифровой экономикой

Повысить инвестиционную привлекательность региона

Сформировать новые рабочие места для квалифицированных специалистов и нарастить кадровых потенциал

Оказать содействие в реализации местной инновационной повестки, в развитии технопарков и инновационного сообщества.

Узнать подробности и зарегистрироваться на бесплатное офлайн-участие можно по ссылке.