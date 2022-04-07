7 апреля в Казани состоится стартап-тур Open Innovations Startup Tour 2022.
Мероприятие проводится с 2011 года и является самым масштабным и продолжительным проектом в России в области популяризации технологического предпринимательства, выявления перспективных инновационных проектов и вовлечения их в инновационную экосистему России и мира. Проект проводится в формате роуд-шоу.
Города участники Startup Tour 2022: Саранск, Новосибирск, Хабаровск, Якутск, Иркутск, Казань, Пермь, Архангельск, Ростов-на-Дону/Таганрог, Саратов.
Основные задачи проекта:
Найти перспективные инновационные команды разработчиков, помочь им сформировать собственную стратегию развития и предоставить им максимум возможностей для реализации своих прорывных идей
Организовать площадку для эффективного нетворкинга, обмена идеями, а также для глубокой проработки вопросов, связанных с цифровой экономикой
Повысить инвестиционную привлекательность региона
Сформировать новые рабочие места для квалифицированных специалистов и нарастить кадровых потенциал
Оказать содействие в реализации местной инновационной повестки, в развитии технопарков и инновационного сообщества.
Узнать подробности и зарегистрироваться на бесплатное офлайн-участие можно по ссылке.
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