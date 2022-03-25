4-я ежегодная встреча-диалог архитекторов и девелоперов

25 марта 2022 года в Казани состоится 4-я ежегодная встреча-диалог архитекторов и девелоперов. ARDA — встреча, где открыто говорят об архитектуре, урбанистике, дизайне и всем, что окружает современного жителя города. Это открытый диалог архитекторов и девелоперов.

Ежегодная встреча-диалог объединяет представителей городской администрации, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей строительных компаний и горожан — всех, кому не безразличен облик современного города.

Спикеры и партнеры поделятся с участниками встречи своим опытом и знаниями в формате диалога «без галстуков».

Спикерами мероприятия станут:

Тимур Нугаев — Директор и учредитель архитектурно-проектного бюро NUGAEV (до ноября 2020 г. компания носила название IVAR). Член правления союза архитекторов РТ. Член союза дизайнеров России, член ВООПиК, доцент КГАСУ.

Александр Курников. С 2008 года занимается кризисным менеджментом и решением нестандартных ситуаций. В роли генерального менеджера и советника работал с Рашниковым В.Ф. (15 место Forbes), Дерипаска О.В. (41 место Forbes), Ноготковым М.Ю. (82 место Forbes ), Федуном Л.А. (Forbes 20 место), членами правительства РФ.

Николай Кикава — заместитель директора по научной работе ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики дорожного хозяйства МАДИ.

Максим Борщевский — ведущий архитектор/ магистр архитектуры, член союза архитекторов России и США.

Место проведения: креативный центр ЦЕХ по адресу г. Казань, ул. Алафузова, 1/52.

Подробности о мероприятии и условия участия доступны по ссылке.